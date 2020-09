Zwei alkoholisierte junge Männer im Alter von jeweils 22 Jahren, gerieten am Freitagabend, gegen 22.40 Uhr, in der Herstallstraße in Streit. Die zunächst verbale Streitigkeit entgleiste derart, dass einer dem anderen mit der Faust zweimal ins Gesicht schlug. Der Geschädigte erlitt eine Platzwunde an der Stirn sowie an der Unterlippe. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Aschaffenburg. Nach einer Personenkontrolle in einem Parkhaus in der Innenstadt, wurde einem 64-Jährigen, gegen 23 Uhr, ein polizeilicher Platzverweis erteilt. Da er damit wohl nicht einverstanden war, beleidigte er die eingesetzten Beamten mit Ausdrücken. Der Mann wird wegen Beleidigung angezeigt.

Nötigung im Straßenverkehr

Mömlingen/Großostheim. Die 20-jährige Lenkerin eines VWs fuhr am Freitag, gegen 22.40 Uhr, von Mömlingen nach Großostheim. Dabei sei ihr ein Mercedes bis auf einen halben Meter dicht aufgefahren und habe das Fernlicht angehabt. Der Mercedes sei ihr mit diesem Fahrverhalten über eine längere Fahrtstrecke gefolgt, was sie sehr verängstigte. Die Fahrerin des Mercedes konnte ausgeforscht werden. Es wird nun wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr ermittelt.

Unfallflucht in Haibach

Haibach. Am Freitagvormittag, gegen 10.45 Uhr, ereignete sich ein Haibach in der Alois-Wenzel-Straße ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein dunkler etwas höherer Wagen soll an einer Einfahrt mehrfach rangiert haben. Hierbei soll ein geparkter blauer Opel angefahren worden sein. An dem Opel war das linke Fahrzeugheck eingedellt und verkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Aschaffenburg zu melden (Tel. 06021/857-0).

xere/Polizei Aschaffenburg