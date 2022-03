Schlag ins Gesicht bei Fastnachtsfeier in Großwallstadt

Am Samstag, 26.02.22 kam es gegen 22.30 Uhr auf einer Faschingsveranstaltung in Großwallstadt zu einem Körperverletzungsdelikt. Hierbei wurde ein männlicher Besucher von einem bislang Unbekannten ins Gesicht geschlagen. Der Verletzte wurde leicht verletzt und wurde im Krankenhaus behandelt. Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

Angetrunken auf dem E-Scooter durch Klingenberg

Am Dienstag, 01.03.22 gegen 15.30 Uhr wurde ein 54-jähriger Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeuges einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Vortest ergab einen Wert von 0,34 mg/l. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen.

Auto in Großwallstadt beschädigt

Großwallstadt Im Zeitraum vom 11.02.22 - 12.02.11 wurde an einem geparkten Pkw in der Weichgasse ein Markenemblem abgerissen; der Sachschaden beläuft sich auf 50 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

dc/Meldungen der Plizei Obernburg