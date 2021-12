Schlägerei nach Trinkgelage - zwei Verletzte

Am Samstagabend saßen Vater und Sohn (60 und 29), sowie ein Bekannter (55) in einem Wohnhaus in Aura zusammen und tranken Alkohol. Gegen 20.00 Uhr geriet die Situation alkoholbedingt außer Kontrolle. Der Sohn schlug zunächst auf den Vater ein und stieß ihn gegen einen Schrank. Der Vater wurde hierbei leicht verletzt. Daraufhin ging der Bekannte dazwischen und schlug den Sohn offenbar so heftig, dass dieser diverse Gesichtsverletzungen erlitt. Er wurde durch das BRK in eine Klinik eingeliefert. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Bedrohung.

Einbruch in Gemündener Sozialkaufhaus

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Im Zeitraum von Donnerstagabend bis Samstagmorgen entwendeten bislang unbekannte Täter aus dem Bürotrakt des Sozialkaufhauses einen Tresor. Die Täter hebelten hierzu eine versperrte Zwischentüre sowie die Eingangstüre des Verwaltungsbüros auf und entwendeten den etwa 40 x 30 cm großen, tragbaren Bürotresor mit Bargeld.

Wer hat etwas beobachtet?

Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Opferstock der Adelsberger Kirche aufgebrochen

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Ein bislang unbekannter Täter brach am Freitag, im Zeitraum von 08:00 bis 21:30 Uhr, den Opferstock der Katholischen Kirche St. Leonhard in Adelsberg auf. Hierbei zwickte er ein Vorhängeschloss auf und entnahm das Bargeld samt Metallbehältnis. Nachdem der Opferstock erst kürzlich geleert wurde, dürfte sich der Beuteschaden lediglich auf 10,- Euro belaufen. Wer hat etwas beobachtet?

Skoda-Fahrer erfasst Reh bei Fellen

Fellen-Rengersbrunn, Lkr. Main-Spessart. Am Sonntagmorgen gegen 16:40 Uhr befuhr ein 48-jähriger Autofahrer die Kreisstraße MSP 18 von Rengersbrunn kommend in Richtung Bayerische Schanz. Kurz nach Rengersbrunn kreuzte ein Reh die Fahrbahn und wurde vom Skoda des 48-Jährigen erfasst und getötet. Der Schaden am Fahrzeug wird auf ca. 2.000,- Euro geschätzt.

Angetrunkener Autofahrer

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Freitagnachmittag wurde in der Bergstraße ein 22-jähriger Autofahrer zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Aufgrund von deutlichem Atemalkoholgeruch wurde ein freiwilliger Alkotest durchgeführt. Da dieser einen Wert von 0,66 Promille ergab, wurde die Weiterfahrt unterbunden. Den Autofahrer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 1.500,- Euro, 2 Punkte, sowie ein Fahrverbot von 3 Monaten.

