Schlägerei in Würzburg - zwei Verletzte - Polizei sucht Zeugen

Hierbei wurden diverse Gegenstände zum Werfen bzw. zum Schlagen eingesetzt. Zwei Personen mussten im Nachgang in Würzburger Kliniken ärztlich behandelt werden. Da die angetroffenen Personen teilweise erheblich alkoholisiert waren, wurden bei zwei Beteiligten Blutentnahmen angeordnet.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu der Auseinandersetzung möglich sind, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Abfallbehältnis beschädigt - Tatverdächtige gestellt

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Freitag, gegen 22:40 Uhr beobachtete ein Polizeibeamter in Freizeit eine randalierende Jugendgruppe im Würzburger Ringpark in Bahnhofsnähe. Hierbei wurde ein Abfallbehältnis gewaltsam aus seiner Verankerung getreten. Durch die eingesetzten Streifen konnten mehrere Personen angetroffen werden. Zwei Tatverdächtige (14 und 17 Jahre alt) wurden im Anschluss in hiesiger Dienststelle an die verständigten Eltern übergeben. Der Sachschaden wird mit rund 250 Euro angegeben.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung möglich sind, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Diebstahl eines Fahrrades

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Freitag um 21:20 Uhr konnte ein 34-Jähriger an der Alten Mainbrücke angetroffen werden. Hier trug er ein versperrtes Fahrrad unter dem Arm und stellte dieses beim Erblicken der uniformierten Fußstreife umgehend ab. Einen glaubhaften Eigentumsnachweis in Bezug auf das mitgeführte Fahrrad konnte er nicht erbringen. Der Wert der Beute wird mit rund 150 Euro angegeben.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet den oder die Geschädigte des Fahrraddiebstahls, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Ein Eigentumsnachweis in Form einer Rechnung oder Ähnlichem ist erforderlich.

Unbefugter Gebrauch eines Fahrrades - Versuch

WÜRZBURG/INNENSTADT Am Freitag um 21:35 Uhr fiel einer aufmerksamen Streifenbesatzung ein 21-Jähriger auf, als dieser an einem abgestellten Fahrrad in der Maulhardgasse in Würzburg rüttelte. Der Versuch dieses zu bewegen scheitere am angebrachten Schloss. Gesprächsweise gab der junge Mann zu verstehen, dass er mit dem Fahrrad zum Bahnhof fahren wollte um seinen Zug noch rechtzeitig zu erwischen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp unter zwei Promille.

Ladendiebstahl von Elektroartikeln

WÜRZBURG/INNENSTADT Am Freitag gegen 15:30 Uhr kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Geschäft in der Würzburger Kaiserstraße. Der aufmerksame Ladendetektiv konnte zwei Männer im Alter von 19 und 21 Jahren beobachten wie diese Ware im Wert von 60,- Euro entwendeten. Die herbeigerufene Streifenbesatzung konnte die Männer in der Maulhardgasse in Würzburg antreffen. Hierbei wurde das Diebesgut im Rucksack der beiden aufgefunden. Beide Männer erwartet nun eine Strafanzeige wegen gemeinschaftlichen Ladendiebstahls.

Trunkenheit im Straßenverkehr

WÜRZBURG/HEIDINGSFELD Am frühen Samstagmorgen gegen 04:00 Uhr konnten zwei junge Männer auf sogenannten E-Scootern in der Andreas-Grieser-Straße in Würzburg einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Da bei dem 20-jährigen Landkreisbewohner Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser erbrachte einen Wert von knapp über 1,5 Promille. Aufgrund dessen und der Angabe, dass er unter dem Einfluss von Medikamenten steht, wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde vorsorglich sichergestellt.

