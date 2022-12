Schlägerei in Karlstadt führt zu Drogenfund

Die beiden Streitenden konnten durch die eingesetzten Beamten getrennt werden. Im Rahmen des Einsatzes konnte durch die Beamten in der Wohnung noch eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden und sichergestellt werden.

Gegen die beiden Personen wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung sowie Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Haschisch mitgeführt

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwoch um 11:30 Uhr konnten Polizeibeamte im Rahmen einer Personenkontrolle am Bahnhof in Karlstadt bei einem 46-Jährigen eine geringe Menge Haschisch auffinden. Das unerlaubte Betäubungsmittel wurde vor Ort sichergestellt und gegen den 46-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Ladendiebstahl zweier Jugendlicher

Lohr am Main, Landkreis Main-Spessart. Der Ladendetektiv des E-Center Engelhard beobachtete zwei 14-jährige Jugendliche dabei, als diese sich insgesamt sechs Packungen Zigarettentabak einsteckten und im Anschluss daran, ohne diese zu bezahlen den Kassenbereich des E-Center verlassen wollten. Die Jugendlichen wurden zur Dienststelle der Polizeiinspektion Lohr am Main verbracht und an die Erziehungsberechtigten übergeben.