Schlägerei in Gemündener Gaststätte

Durch die Auseinandersetzung ging zudem im Thekenbereich die Deko zu Bruch. Der Sachschaden wird auf ca. 50,- Euro geschätzt.

Da der alkoholisierte Beschuldigte sich vor Ort nicht an seinen Namen erinnern wollte, wurde er zur Überprüfung seiner Personalien zur Dienststelle verbracht werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,34 Promille.

Auf den 42-jährigen Mann kommt eine Anzeige wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung zu.

Geparkten Wagen in Massenbuch angefahren und geflüchtet

Gemünden-Massenbuch, Lkr. Main-Spessart. Am vergangenen Freitagmorgen stellte der Eigentümer eines Pkw Volvo einen frischen Schrammschaden an der hinteren Türe seines Fahrzeuges fest. Das Fahrzeug stand über Nacht auf dem privaten Parkplatz eines Gastronomiebetriebes in Massenbuch.

Aufgrund der Videoüberwachung des Parkplatzes konnte der Unfallhergang schnell aufgeklärt werden. Der Fahrer eines Kleintransporters stieß beim Rückwärtsausparken gegen den Pkw Volvo und verursachte den Sachschaden in Höhe von ca. 2.500,- Euro. Anschließend fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Den Fahrer erwartet eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht.

Meldungen der Polizeistation Gemünden

Vier Glatteisunfälle in Lohr

Lohr. Eisregen führt zu Glatteisunfällen. Einen ersten Unfall gab es am Montag, 19.12.2022, um 05.20 Uhr. Der 46jährige Fahrer eines Renaults fuhr in der Rodenbacher Straße in Richtung der Talstraße. Aufgrund von Eisglätte kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte an einen geparkten Opel. Verletzt wurde niemand. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von je 1000 €.

Einen zweiten Unfall gab es, auch in Folge von Eisglätte, um 07.10 Uhr in der Straße Am Torhaus. Der 54jährige Fahrer eines Renaults rutschte aufgrund von Eisglätte auf das Heck eines geparkten VW. Auch hier entstand nur Sachschaden in Höhe von je 1000 €.

An der gleichen Stelle, Am Torhaus, noch während der Unfallaufnahme des vorherigen Unfalls, rutschte um 07.15 Uhr der Opel eines 25jährigen auf einen am Fahrbahnrand geparkten Toyota. Diesen schob es in Folge dessen auf einen anderen davor geparkten BMW. Und als wenn es nicht schon genug wäre, wurde der BMW noch auf das Heck des zuvor verunfallten 54jährigen Renaultfahrers geschoben. Wie hoch die einzelnen Schäden an den jeweiligen Fahrzeugen sind ist nicht bekannt.

Letzter bislang gemeldeter Unfall ereignete sich um 08.15 Uhr auf dem Parkplatz der Spessarttorhalle in der Lehmskaute. Der 19jährige Fahrer eines Ford rutschte mit seinem Fahrzeug auf einen Schildermast mit Verkehrszeichen. Der Schildermast wurde verbogen und der Ford leicht beschädigt. Verletzt wurde auch hier keine Person.

Meldungen der Polizeiinspektion Lohr