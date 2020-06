Schlägerei in der Lohrer Jahnstraße - Täter flüchten in silberfarbenen VW

Am Dienstagabend kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten in der Jahnstraße in Lohr. Der Anzeigenerstatter erlitt hierdurch eine Platzwunde an der Lippe sowie diverse Hautabschürfungen. Die bislang unbekannten Täter flüchtete über einen Fußweg und dann mit einem silbernen Pkw der Marke Volkswagen in unbekannte Richtung.

Zeugen werden gebeten sich bei der PI Lohr a.Main unter der 09352/8741-0 zu melden.

Unbekannter klebt Bienenstock zu - 50 Tierchen verendet

Lohr a.Main / Main-Spessart Im Zeitraum von Sonntagmorgen bis Dienstagabend wurden durch einen unbekannten Täter 50 Bienen getötet. Der Täter hat einen Bienenkasten einer Imkerin zum Abtransport bereitgestellt und die Fluglöcher für die Bienen verklebt. Zum Abtransport des Kastens kam es nicht, jedoch sind 50 Tierchen durch das Verkleben verendet.

Mountainbike in Wiesthal entwendet

Wiesthal / Main-Spessart Bereits am vergangenen Samstagabend wurde in der Bergstraße in Wiesthal ein Fahrrad entwendet. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Haibike in der Farbe schwarz.

dc/Meldungen der Polizei Lohr