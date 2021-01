Schlägerei im Zug: Polizeieinsätze in Aschaffenburg und Gemünden

In der Nacht auf Montag wollten zwei Männer zunächst mit einem Regionalexpress nach Frankfurt/Main fahren. Da sie sich aber im Zug ungebührlich verhielten und gegen die Mund-Nasenschutz-Pflicht verstießen, wurde die Bundespolizei in Aschaffenburg hinzugezogen. Die beiden Männer konnten keinen triftigen Grund für ihren Verstoß gegen die nächtliche Ausgangssperre angeben und wurden angewiesen mit dem nächsten Zug zurück nach Schweinfurt zu fahren. Dieser Weisung folgten die beiden Reisenden zunächst, jedoch meldete kurze Zeit später die Zugbegleiterin des Regionalzuges nach Würzburg, dass die beiden erneut aufgrund ihres Verhaltens in Gemünden von der Weiterfahrt ausgeschlossen werden sollen. Kurz vor dem Halt in Gemünden prügelten beide aus bisher ungeklärten Gründen aufeinander ein und verletzten sich dabei leicht. Beim Eintreffen der Beamten hatten die beiden Männer wieder voneinander abgelassen.

Das Ergebnis war eine blutende Lippe sowie ein Hämatom und zahlreiche Schwellungen. Nachdem beide aus dem Zug gebracht wurden, sprang einer von ihnen unvermittelt ins Gleis und stürzte. Anschließend klagt er über erhebliche Schmerzen im Brustbereich. Eine ärztliche Behandlung lehnte er jedoch ab. Ebenso verweigerte er jede weitere Kooperation mit dem Rettungsdienst und wurde im weiteren Verlauf immer renitenter. Zuletzt musste er schließlich gefesselt werden.

Zur weiteren Untersuchung begleitete eine Polizeistreife beide Männer ins Klinikum Lohr. Aufgrund des Verhaltens der beiden Männer wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme angeordnet. Nach Abschluss aller Maßnahmen durften beide in den frühen Morgenstunden ihre Reise fortsetzen. Gegen beide Reisende wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet.