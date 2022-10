Schlägerei auf Obernburger Kerb: Vier Männer festgenommen

Am Samstag, gegen 0.15 Uhr ist es zu der Auseinandersetzung auf dem Kirchweihgelände in der Römerstraße gekommen. Dem Sachstand nach war dem Geschehen eine verbale Auseinandersetzung vorangegangen, woraufhin eine Gruppe von vier Männern andere Kirchweihbesucher auch körperlich anging. Mehrere Personen zogen sich leichte Verletzungen wie Prellungen und Schürfwunden zu, schwer verletzt wurde niemand.

Die Polizeiinspektion Obernburg war mit Unterstützung umliegender Dienststellen mit mehreren Streifen vor Ort und nahm die vierköpfige Gruppe, die teils bereits durch Kirchweihbesucher festgehalten wurde, vorläufig fest.

Die weiteren Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Obernburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg durch. Durch die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurden u. a. Blutentnahmen und eine Sicherheitsleistung angeordnet. Nach Abschluss der Ermittlungsmaßnahmen wurden die vier Männer über Nacht in Sicherheitsgewahrsam genommen und sehen nun einem Strafverfahren u. a. wegen des Verdachts von Körperverletzungsdelikten entgegen.

Geparktes Fahrzeug angefahren- Zeugen gesucht

AMORBACH. Am Freitagvormittag zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr ist ein geparktes Fahrzeug beschädigt worden. Der blaue Seat Leon war zu dieser Zeit auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Weilbacher Straße abgestellt. Ein bislang Unbekannter touchierte das Fahrzeug und verursache Kratzer und Dellen auf der linken Fahrzeugseite. Der Verursacher entfernte sich und hinterließ Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Lkw touchiert Vordach und Straßenlaterne - Zeugen gesucht

OBERNBURG. Am Freitagvormittag, gegen 10 Uhr hat ein Lkw in der oberen Gasse bei einem Wendemanöver das Vordach eines Wohngebäudes und eine Straßenlaterne beschädigt. Der Lkw setzte hiernach seine Fahrt fort und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Hinweise nimmt in allen Fällen die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel.: 06022/629-0 entgegen.

Meldung des Polizeipräsidiums Unterfranken