Schlägerei auf Aschaffenburger Firmengelände - drei Verletzte

Am Freitag, gegen 16:30 Uhr, wurden mehrere Streifenbesatzungen der Polizei Aschaffenburg zu einer Schlägerei in die Schweinheimer Straße Ecke Südbahnhofstraße gerufen. Nach Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass eine bereits seit Längerem schwelende zivilrechtliche Streitigkeit heute zu einer handfesten Auseinandersetzung geführt hatte. Ein 44-Jähriger betrat zunächst trotz bestehendem Hausverbot das Firmengelände eines 65-Jährigen. Im Rahmen der zunächst verbalen Auseinandersetzung kam es dann zu Schlägen unter den beiden, wobei der 65-Jährige auch mit einem Besenstiel zuschlug. Im weiteren Verlauf mischte sich dann auch noch der Sohn des 65-Jährigen ein und trat dem 44-Jährigen ans Schienbein. Lediglich der 44-Jährige musste mit Verdacht auf eine Mittelhandfraktur ins Klinikum Aschaffenburg eingeliefert werden, die beiden anderen wurden nur leicht verletzt. Alle drei Beteiligten erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung beziehungswweise gefährlicher Körperverletzung.

Am Samstag, gegen 0:00 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des B8-Center in der Hanauer Straße. Ein schwarzer 1er BMW touchierte beim Ausparken einen ordnungsgemäß geparkten VW Golf. Obwohl der Unfallverursacher noch vor Ort auf den Schaden in Höhe von ca. 2000,- Euro aufmerksam gemacht wurde, entfernte er sich von der Unfallstelle ohne sich um die Regulierung desselben zu kümmern. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hat dementsprechend Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.

Streit im Aschaffenburger Roßmarkt endet mit Körperverletzung

Am Samstag, gegen 1.40 Uhr, geriet eine dreiköpfige Personengruppe in einer Bar im Roßmarkt mehrfach mit zwei bislang unbekannten Personen in Streit. Nach Verlassen der Bar setzte sich die Streitigkeit auf der Straße fort und endete in einer körperlichen Auseinandersetzung, in Folge derer ein 21-Jähriger durch die zwei Unbekannten leicht verletzt wurde - er erlitt eine blutende Nase und eine geschwollene Oberlippe. Eine ärztliche Behandlung vor Ort war nicht notwendig. Mögliche Zeugen, die Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten sich unter der Tel.: 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

Parfüm im Wert von 600 Euro gestohlen

Am Freitag, gegen 19:30 Uhr, entwendete ein 19-Jähriger mehrere Parfümflakons in einem Geschäft in der CityGalerie in der Goldbacher Straße. Der aufmerksame Ladendetektiv konnte den Diebstahl jedoch beobachten und den Täter bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die fünf Flakons im Wert von knapp über 600,- Euro konnten sichergestellt und wieder an das Geschäft ausgehändigt werden.

Bereits gegen 15:00 Uhr war durch denselben Ladendetektiv der Diebstahl eines Parfüms im Wert von ca. 100,- Euro beobachtet worden. Auch hier konnte der 37-jährige Täter der Polizei übergeben werden.

Die beiden Täter erwarten nun jeweils eine Anzeige wegen Diebstahls.

Auto rollt in Hösbach weg - Fahrer verletzt sich schwer

Hösbach. Schwer verletzt wurde ein 45-Jähriger bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag, gegen 22.20 Uhr, im Ortsteil Wenighösbach ereignete. Der Fahrer eines Kia stellte seinen Pkw auf der abschüssigen Straße ab, ohne dieses ordnungsgemäß gegen Wegrollen zu sichern. Als sich das Fahrzeug verselbstständigte, versuchte er zunächst vergeblich den Wagen anzuhalten. Hierbei quetschte er seinen Fuß zwischen Auto und einer daneben befindlichen Mauer ein. Der Wagen kam letztendlich nach Zusammenstoß mit einem weiteren Auto zum Stillstand. Der 45-Jährige erlitt eine offene Fraktur und musste in eine Fachklinik eingeliefert werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 4000,- Euro.

Beim Überholen Verkehrsunfall verursacht

Großostheim. Am Freitag, gegen 14:40 Uhr, befuhr ein 15-jähriger Mofa-Fahrer mit seinem ebenfalls 15-jährigen Sozius den Bartholomäusweg in Richtung Wäldchesweg. Er wollte einen vor ihm fahrenden Audi verbotswidrig rechts überholen, als dieser gerade nach rechts in einen Parkplatz abbiegen wollte. Beim folgenden Zusammenstoß kamen die beiden 15-Jährigen zu Fall, wobei sie sich jeweils leicht verletzten. Das Mofa beschädigte im Anschluss noch einen unbeteiligten Jeep, sodass insgesamt ein Sachschaden von ca. 10.000,- Euro zu beziffern ist. Die Jugendlichen wurden vom hinzugezogenen Rettungsdienst erstversorgt, eine weitere Behandlung war glücklicherweise nicht notwendig.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg