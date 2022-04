Schlägerei am Aschaffenburger Herstallturm

Im Verlauf wurden zwei junge Männer in das Gesicht geschlagen und dadurch leicht verletzt. Ein 21-jähriger Mann musste mit dem Rettungswagen ins Klinikum zur Erstversorgung gebracht werden.

Bei den Tätern handelt es sich um eine bislang unbekannte Personengruppe bestehend aus fünf Männern, die vor Eintreffen der Polizei den Tatort verlassen hatten.

Fahrer unter Alkoholeinfluss

Aschaffenburg. Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntag gegen 02.40 Uhr im Bohlenweg, konnte bei dem Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Alkoholtest erbrachte einen Wert von knapp über 0,5 Promille. Der 24-jährige musste seinen Weg zu Fuß weiter fortsetzen. Ihn erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige





Körperverletzung am Perth Inch

Aschaffenburg. Zwei Frauen, die bereits seit längerem in Streit lagen, trafen sich am Samstag gegen 19.30h zufällig am Main in Aschaffenburg. Es kam zu einer erneuten Auseinandersetzung in dessen Verlauf, sie sich gegenseitig schlugen. Die jungen Frauen wurden hierbei beide leicht verletzt.

E-Scooter entwendet

Aschaffenburg. Am Samstag in der Zeit von 09.30 Uhr bis 13.00 Uhr stellte der Geschädigte seinen schwarzen Elektroroller der Marke Ninebot am Landing in Aschaffenburg ab. Er hatte diesen mit einem Schloss gesichert. Als er den Roller wieder abholen wollte, musste er feststellen, dass das Schloss aufgebrochen und der Roller mitgenommen wurde.

Fahrzeug zerkratzt

Aschaffenburg. Am Samstag in der Zeit von 05.00 Uhr bis 10.00 Uhr stellte der Besitzer eines Pkw VW Phaeton diesen in der Bahnhofstraße ab. Als er wieder zu seinem Pkw kam, bemerkte er, dass dieser rundherum zerkratzt war. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5000 Euro.





Betrunkene Pkw-Fahrerin fährt gegen Verkehrszeichen und flüchtet

Mainaschaff. Gegen 18.20 Uhr rief eine Zeugin bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg an und teilte einen Verkehrsunfall in der Behringstraße mit. Die Verursacherin sei bereits mit ihrem Pkw Smart geflüchtet. Die Streifenbesatzung konnte feststellen, dass die Fahrerin beim Abbiegen gegen ein Verkehrszeichen gefahren ist. An der Unfallstelle konnte das vordere Kennzeichen aufgefunden werden. Dieses führte zu der Wohnadresse der Fahrerin. Dort konnte auch der beschädigte Pkw im Hof festgestellt werden. Die Fahrerin stand sichtlich unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von über 1,6 Promille. Aufgrund dessen wurde der Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet. Der entstandene Unfallschaden beläuft sich auf circa 2500 Euro.





Unfall verursacht und geflüchtet

Großostheim. In der Zeit von Freitag bis Samstag stellte die Besitzerin eines Pkw Seat Leon diesen in der Pfarrgasse auf einem Parkplatz ab. Als sie wieder zu ihrem Pkw zurückkam bemerkte sie eine Beschädigung an der Frontstoßstange. Der Unfallschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Mülltonnen in Brand geraten

Kleinostheim. In der Alten Poststraße kam es am Samstag gegen 14.30 Uhr zu einem Brand eines Mülltonnenhäuschens und mehrerer Fahrräder. Die Streifenbesatzung konnte vor Ort einen Jugendlichen antreffen, der angab zuvor seine Zigarette in eine Papiermülltonne geascht zu haben. Offensichtlich geriet die Mülltonne in Brand und griff auf das Häuschen und die Fahrräder über. Ein parkender Pkw wurde durch die Hitzeentwicklung ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die freiwillige Feuerwehr Kleinostheim hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3000 Euro.

mkl/Polizei Aschaffenburg