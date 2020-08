Schlägerei am Aschaffenburger Hauptbahnhof

Hierbei wurde ein 25-Jähriger von einem 27-Jährigen zunächst beleidigt und im Anschluss am T-Shirt gegriffen. Der 27-Jährige zog dabei so sehr daran, dass das Oberteil riss und der Angreifer zu Boden fiel. Im Anschluss kam es zu einer Rangelei und dem Austausch von Schlägen. Der 27-jährige Mann erlitt ein Hämatom am Auge. Grund für die Auseinandersetzung war offenbar eine Meinungsverschiedenheit aus der Vergangenheit. Nun haben beiden ehemaligen Bekannten mit einer Anzeige wegen Körperverletzung zu rechnen.

Spiegeltreter beschädigt Ford in Damm

Ein unbekannter Täter hat von Samstag, 23 Uhr auf Sonntag, 12 Uhr den Außenspiegel eines Pkw Ford abgetreten. Das Fahrzeug war in der Müllerstraße abgestellt und weist nun einen Schaden im dreistelligen Bereich auf.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Im Zeitraum von Samstag, 13:15 Uhr bis Sonntag, 11:30 Uhr touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer einen VW Polo. Das Fahrzeug war in der Hasselstraße abgestellt und weist nun Kratzer sowie eine Delle an der linken Fahrzeugseite auf. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro Sachschaden.

