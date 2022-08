Schläge und Tritte: Kneipengast wird in Hanau beraubt

Den bisherigen Informationen zufolge wurde der Mann aus Kahl am Sonntagnachmittag zwischen 14 und 15 Uhr in einem Lokal in der Lamboystraße durch die beiden Unbekannten zunächst in ein Gespräch verwickelt. In dessen Verlauf schlug einer der Männer (30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß, muskulös, blonde kurze Haare, Tattoo auf dem rechten Arm, bekleidet mit schwarzem T-Shirt mit rotem Streifen quer über die Brust sowie einer blauen Jeanshose) dem 28-Jährigen ins Gesicht, sodass er zu Boden fiel. Nachdem sie ihm die Geldbörse samt Ausweis und Bargeld abgenommen und noch auf ihn eingetreten hatten, flüchtete das Duo zu Fuß in Richtung der nahegelegenen Otto-Wels-Straße. Einer der Schläger verlor dabei auch ein Tablet - dieses könnte den Ermittlern nun wertvolle Hinweise auf die Identität der Personen geben. Der Komplize war 40 bis 45 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, schlank und hatte einen "schmalen" Kopf. Er trug ein weißes Langarm-Oberteil und eine weiße Hose.

Weitere Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Kriminalpolizei Hanau unter 06181 100-123 entgegen.

Unfallflucht: Wer kann Hinweise geben?

Hainburg/Klein-Krotzenburg. Innerhalb von 90 Minuten ereignete sich am Samstagabend in der Siemensstraße gegenüber der Hausnummer 26 eine Unfallflucht, bei der ein geparkter Ford Fiesta angefahren wurde. Ein bislang Unbekannter beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den blauen Kleinwagen. Der entstandene Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die zwischen 18 und 19.30 Uhr Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf den Verursacher geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0 auf der Wache der Polizei in Seligenstadt.

Wer zerkratzt die geparkten Autos? - Polizei bittet um Hinweise

Hanau-Klein-Auheim. Seit Juni kommt es wohl vermehrt zu Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen im Bereich der Fasaneriestraße, wobei vorwiegend die Beifahrerseiten mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt wurden. Die Beamten der Dezentralen Ermittlungsgruppe Großauheim haben nun einen aktuellen Fall und bitten hierzu um Hinweise. Zwischen Sonntag, 18 Uhr und Montag, 16.30 Uhr, wurde in Höhe der Hausnummer 4 ein Seat beschädigt. Die Reparaturkosten an dem roten Alhambra werden auf 2.500 Euro geschätzt.

Die Polizei ist für Hinweise unter der Rufnummer 06181 9597-0 dankbar.