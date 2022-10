Schläge und Tritte in Hainburg: Polizei sucht Zeugen

Nachdem es gegen 18.15 Uhr zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung kam, soll es dann zu Schlägen und Tritten gekommen sein. Im späteren Verlauf kam noch ein 24-Jähriger hinzu, der zwei 16-Jährigen gedroht haben soll. Ein 19-Jähriger wurde im Rahmen der Auseinandersetzung leicht verletzt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 in Verbindung zu setzen.

Zeugensuche nach Diebstahl aus Umkleidekabine - Polizei gibt Präventionstipps

Hanau-Kesselstadt. Vergangenen Mittwochabend war ein junger Mann während eines Fußballspiels in der Straße "An der Pumpstation" in Kesselstadt in einer der Spielerkabinen zugange und stahl Bargeld sowie eine EC-Karte. Ersten Erkenntnissen zufolge ging die Person in die Umkleidekabine und durchsuchte diese, währenddessen ein Komplize Schmiere stand. Das verdächtige Verhalten der beiden Personen bemerkte ein anwesender Trainer, woraufhin er den mutmaßlichen Täter vor der Kabine ansprach. Kurz darauf verließ der Unbekannte das Vereinsgelände. Erst nach dem Spiel bemerkten zwei Spieler den Diebstahl ihrer persönlichen Gegenstände. Die Ermittlungen dahingehend laufen derzeit.

Hinweise zu den beiden Personen nimmt die Polizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100 12-0 entgegen.

Die Polizei möchte diese Tat zum Anlass nehmen, Sportvereine anzusprechen und empfiehlt, zu Sportveranstaltungen und Trainings möglichst wenig oder gar kein Bargeld und auch keine Wertsachen mitzunehmen. Die Wertsachen, die unumgänglich dabei sein müssen, sollten nicht in den Umkleidekabinen gelassen werden. Vielmehr sollten sie unter ständiger Aufsicht sein. Die Aufbewahrung im Auto ist ebenfalls keine gute Lösung. Diebe, die es auf schnelle Beute abgesehen haben, nutzen jede Gelegenheit aus und gehen auch die auf den Parkplätzen abgestellten Fahrzeuge an. Daher die Autos bitte immer verschließen und keine Wertgegenstände darin zurücklassen. Wenn Sie verdächtige Personen im Bereich der Sportstätte wahrnehmen, rufen Sie bitte sofort die Polizei über den Polizeinotruf 110.

Zeugensuche: Außenfassade von Kirchengebäude besprüht

Freigericht-Neuses. Unbekannte waren am Wochenende in Neuses unterwegs und besprühten die Außenfassade eines Kirchengebäudes in der Schulstraße mit weißer Farbe. Zwischen Freitagnachmittag, 14 Uhr und Samstagmorgen, 8 Uhr, wurde die Fassade mit verfassungswidrigen Symbolen versehen. Der Schaden wird auf rund 500 Euro beziffert.

Da der Staatsschutz wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt, bitten diese um mögliche Hinweise unter der Kripo-Hotline 069 8098-1234.