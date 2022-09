Schläge statt Date in Aschaffenburg - Zeugen gesucht

Zwei bislang unbekannte Täter sprachen den jungen Mann an und schlugen plötzlich auf ihn ein. Da die Hintergründe der Tat momentan unklar sind, sucht die Polizei Aschaffenburg auch nach Zeugen.

In der Stadtbadstraße vor der Eishalle wollte sich der junge Mann gegen 20 Uhr mit einer Bekannten treffen. Plötzlich fragten zwei ihm unbekannte Männer nach Zigaretten. Noch bevor der 18-Jährige antworten konnte, schlug einer der Täter zu und traf den jungen Mann im Gesicht. Dabei erlitt eine Platzwunde, musste jedoch nicht in ärztliche Behandlung, wie Polizeisprecher Enrico Ball auf Nachfrage sagte.

Als dieser um Hilfe rief, ließen die Täter von ihm ab und flüchteten auf den Parkplatz in Richtung Radweg. Dort stiegen sie in einen grauen oder silbernen Peugeot und fuhren weg. Das Opfer gab in seiner Vernehmung an, dass das Fahrzeug in Aschaffenburg zugelassen war und das Kennzeichen möglicherweise mit den Zahlen 24 endete.

Beide Täter sollen dunklen Teint gehabt haben, etwa 1,80 Meter groß gewesen sein und deutsch mit Akzent gesprochen haben. Einer trug schwarzen Hoodie und schwarze Hose, der andere einen grauen Hoodie mit blauer Jeans.

Ob der Übergriff mit der eigentlichen Verabredung des 18-Jährigen in Verbindung steht, ist Gegenstand der nun laufenden Ermittlungen.

Zur Aufklärung der Tat sucht die Polizei Aschaffenburg auch nach Zeugen. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Angaben zu den Tätern oder dem Peugeot machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.