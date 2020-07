Schläge beim Gassi gehen in Kahl

Am 03.07.2020, gegen 20.00 Uhr, führten ein 53-jähriger Kahler und ein 54-jähriger Kahler ihre Hunde Gassi. Im Wald, in der Fortsetzung der Goethestraße, trafen die beiden Kahler aufeinander. Nach einem kurzen Wortgefecht schlugen die beiden dann aufeinander ein und erlitten Verletzungen im Gesicht. Weshalb die Beiden sich in die „Haare“ gekommen sind, ist nicht bekannt.

Beim Abbiegen Fußgänger anfehren und verletzt

Alzenau, Lkrs. Aschaffenburg. Am 03.07.2020, gegen 21.10 Uhr wollte ein 43-jähriger Hanauer mit seinem VW aus einer Grundstücksausfahrt ausfahren, beachtete noch die Vorfahrt eines auf der Bezirksstraße fahrenden Pkw's und fuhr dann los. Hierbei touchierte er beim Einbiegen einen Fußgänger und hob diesen mit geringer Geschwindigkeit auf die Motorhaube. Der 82-jährige Fußgänger zog sich am Ellbogen Schürfwunden und am Rücken Prellungen zu. Vorsorglich wurde der Rentner in das Krankenhaus Wasserlos eingeliefert. Am Pkw entstand ein Sachschaden durch eine eingedellte Motorhaube in Höhe von ca. 800.- Euro.

Brücke in Hörstein beschädigt und geflüchtet

Alzenau-Hörstein, Lkrs. Aschaffenburg. Zwischen dem 26.06.2020 und dem 03.07.2020 wurde in Alzenau, am oberen Röderweg eine private Brücke beschädigt. In Frage kommt nur ein größeres Fahrzeug, da sich die Anstoßstelle in einer Höhe von ca. 3,20 Metern befindet. Benutzt wird die Brücke eigentlich nur durch Fußgänger oder Pferde. Der Sachschaden beträgt ca. 3.000.- Euro

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter der 06023/944-0 zu melden.

Gartenzaun in Großwelzheim angefahren und geflüchtet

Karlstein-Großwelzheim, Lkrs. Aschaffenburg. Am 03.07.2020, zwischen 12.00 Uhr und 18.20 Uhr wurde in Karlstein, Klostergasse/Kapellengasse, ein Gartenzaun durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Sachschaden an dem Gartenzaun beträgt ca. 200.- Euro.

