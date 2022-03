Schild in Gemünden umgefahren - Fahrer haut ab

Am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr fiel einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren zunächst ein am Unterfahrschutz beschädigter Lastwagen auf, welcher sich in der Friedenstraße stand. Nur wenige Meter entfernt, an der Einmündung zur Bundesstraße, bemerkte er zwei umgefahrene Verkehrsschilder. Er verständigte daraufhin die Polizei und fuhr dem Lastwagen hinterher. Durch eine Streife konnte der Fahrer kurz vor dem Ortseingang Gössenheim angehalten und kontrolliert werden. Hierbei bestätigte sich der Verdacht, dass es sich um den Unfallverursacher handelt. Da es sich bei dem 54-jährigen Fahrer um einen ausländischen Staatsangehörigen handelte, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung erhoben. Der Sachschaden an der Lampe wird auf rund 450 Euro geschätzt.

Marihuanapflanze aufgefunden

Gemünden . Am Montag wurde im Rahmen einer Durchsuchungsmaßnahme in einem Wohnhaus eine Marihuana-Pflanze aufgefunden und sichergestellt. Den 46-jährigen Besitzer erwartet eine Anzeige wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Beim Rangieren Lampe beschädigt

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Montag gegen 13:30 Uhr blieb der 52-jährige Fahrer eines Lkw beim Rangieren während eines Entladevorganges mit der geöffneten Heckklappe an einer Straßenlampe hängen. Hierdurch zersplitterte der Lampenkopf. Er meldete den Unfall unverzüglich bei der Polizei. Der Sachschaden an der Lampe wird auf ca. 1.500,- beziffert.

dc/Meldungen der Polizei Gemünden