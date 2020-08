Schiffsunfall in Aschaffenburg

Schiffsunfall in Obernau.

Der 54-jährige Schiffsführer eines Gütermotorschiffs erkante am Dienstag gegen 18 Uhr deutlich zu spät, dass das Steuerhaus seines Schiffes zu hoch ausgefahren war, um unter dem Wehrsteg hindurch zu fahren. Obwohl er sofort beide Maschinen auf volle Kraft rückwärts stellte, konnte er einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Er selbst kauerte sich ganz nach unten, um dem Zusammenstoß unverletzt zu entkommen. Während das Steuerhaus komplett zerstört wurde, blieb er unverletzt. Der Wehrsteg wurde nicht beschädigt. Am Steuerhaus allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 30.000 Euro.

Rückkehrer aus den Niederlande unter BTM-Einfluss

Die Heimreise für einen Nürnberger bei Hösbach war am Dienstag gegen 15 Uhr beendet, weil er in den Niederlanden, wo er seit Freitag Urlaub gemacht hatte, zu viel BTM konsumiert hatte, um fahrtüchtig zu sein. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und eine Zwangspause von 12 Stunden einlegen.

Ralf Hettler (Bilder Schiffsunfall)/stru/Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach