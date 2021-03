Schiffsführer beleidigt Beamte in Großwallstadt

Die Polizisten versuchten daraufhin eine Schiffskontrolle durchzuführen, hierbei verweigerte ihnen allerdings dessen 48-jähriger Schiffsführer den Zutritt zum Schiff und beleidigte sie. Anschließen setze er seine Fahrt bis zur Schleuse Obernau fort. Hier konnte das Schiff und dessen Besatzung schließlich kontrolliert werden.

Den Schiffsführer erwartete nun neben einer Anzeige aufgrund von rechtlichen Verstößen bei der Schiffsfahrt und auch eine Strafanzeige wegen Beleidigung.

Auffahrunfall in Autobahnbaustelle bei Mainaschaff

Mainaschaff, Kreis Aschaffenburg. Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstag, gegen 22 Uhr, in einer Autobahnbaustelle auf der A3 in Richtung Frankfurt bei Mainaschaff.

Hier war ein 72-Jähriger Mann mit seinem Daimler aus unbekanntem Grund auf den Audi einer 20-Jährigen aufgefahren. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt, an ihren Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 13.000 Euro.

Da beide Autos nicht mehr fahrtüchtig waren, mussten sie im Anschluss abgeschleppt werden. Hierzu musste ein Fahrstreifen für den Verkehr gesperrt werden. Hierdurch kam zu keinen Verkehrsbehinderungen.

Unbekannter stiehlt Kennzeichen von Sattelzug - Zeugen gesucht

Esselbach, Kreis Main-Spessart. Am Mittwoch parkte ein 53-jähriger Berufskraftfahrer gegen 16 Uhr seinen Sattelzug auf dem Parkplatz Kohlsberg Nord auf der A3 in Richtung Frankfurt, um hier seine Ruhezeit einzulegen.

Als der Mann am Donnerstagmorgen, gegen 6 Uhr, eine Abfahrtskontrolle an seinem Fahrzeuge durchführte, stellte er fest, dass ein Unbekannter das hinter Kennzeichen seiner Sattelzugmaschine entwendet hatte.

Das vordere Kennzeichen der Sattelzugmaschine und das Aufliegerkennzeichen wurden ebenfalls aus der Kennzeichenhalterung gerissen, befanden sich aber noch vor Ort.

Zeugen des Vorfalls, die verdächtige Wahrnehmungen am Parkplatz Kohlsberg Nord in der fraglichen Zeit gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06021/857-2530 bei der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach zu melden.

rega/Quelle: Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach