Scheune und Stall gehen in Heigenbrücken in Flammen auf

Gegen 14 Uhr war außerhalb von Heigenbrücken eine Scheune samt Inventar, ein Stall und ein Holzlager mit rund 130 Ster Brennholz lichterloh in Flammen aufgegangen. Als die Feuerwehr Heigenbrücken am Brandort eintraf, standen die Gebäude und das Lager bereits in Flammen. Das Feuer hatte auch schon auf mehrere Bäume übergegriffen, seinen Weg über einen Feldweg gesucht, eine weitere Hütte in Mitleidenschaft gezogen und Bäume in Brand gesteckt.

Löschwassertransport von einem See

Zur Unterstützung der örtlichen Feuerwehr wurden zahlreiche weitere Landkreiswehren alarmiert. Insbesondere kamen mehrere Tanklöschfahrzeuge für den Löschwassertransport zum Einsatz, ein Wasserförderzug des Landkreises, welcher sich aus mehreren Feuerwehren zusammensetzt, baute eine Wasserversorgung von einem See zur Einsatzstelle auf.

Eine Brandausweitung konnte schnell unterbunden werden, die Löschmaßnahmen dauerten jedoch am Donnerstagnachmittag noch an. Es kamen auch landwirtschaftliche Geräte zum Einsatz, um das gelagerte Holz auseinanderzusetzen, damit die Feuerwehr an die Glutnester herankommen konnte. Laut Kreisbrandrat Frank Wissel waren im Lauf des Nachmittags über 70 Kräfte vor Ort. Er schloss aber nicht aus, dass später noch weitere Einsatzkräfte als Ablöse hinzugezogen werden müssen. Vorsorglich stand auch ein Rettungswagen bereit. Verletzt wurde nach bisherigem Erkenntnisstand aber glücklicherweise niemand. Im Stall befanden sich keine Tiere.

Bezüglich der Brandursache ermittelt die Polizei. Der Schaden dürfte sich auf mehrere Zehntausend Euro summieren.

Ralf Hettler