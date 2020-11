Scheune brennt in Esselbach

Eine Scheune hat am Mittwoch gegen 14.30 Uhr in Esselbach gebrannt. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, handelt es sich bei der Scheune in der Hauptstraße, etwa auf Höhe der Hausnummer 68, um eine Art Unterstand für Fahrzeuge. Die Brandursache steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei geht derzeit jedoch davon aus, dass das Feuer von einem abgestellten BMW aus ging. Das Auto ist bei dem Feuer komplett ausgebrannt, ebenso wie die Scheune und gelagertes Holz. Ein Traktor und ein Anhänger, die in einem separaten Bereich standen, wurden offenbar nicht beschädigt. Feuerwehren aus Esselbach sowie aus umliegenden Gemeinden rückten an. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen.