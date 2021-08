Scheibenwischer, Kennzeichen, Antenne: Unbekannter beschädigt Auto

Die Scheibenwischer wurden verbogen und teilweise abgerissen. Außerdem wurde die Antenne abgerissen und ein amtliches Kennzeichen verbogen. Es entstand ein Sachschaden von 150,- Euro.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise unter 09353/97410.





Auto mit spitzem Gegenstand verkratzt

Arnstein, Ldkr. Main-Spessart. Am Freitag zwischen 19:00 Uhr und 23:00 Uhr wurde der am Schweinemarkt in Arnstein geparkte blaue Golf mit einem spitzen Gegenstand an der rechten Seite und am Heck verkratzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 3.500,- Euro.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise unter 09353/97410.



Betrunken in den Graben gefahren und vom Unfallort entfernt

Zellingen. Am Sonntagmorgen befuhr der 22-jährige Unfallverursacher mit seinem schwarzen Opel Corsa die Staatsstraße 2437 von Zellingen nach Duttenbrunn. Nach einer Rechtskurve kam er allein beteiligt nach rechts ins Bankett und fuhr einen Leitpfosten um. Im Anschluss fuhr er nach links von der Fahrbahn in ein angrenzendes Feld, aus dem er weder vorwärts noch rückwärts wieder herausfahren konnte. Er entfernte sich von der Unfallstelle, ließ das Fahrzeug aber stehen. Der Fahrer konnte später zu Hause angetroffen werden. Auf Grund der festgestellten Alkoholisierung musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und es wurde ein Strafverfahren gegen ihn eröffnet.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise, insbesondere zur Tatzeit oder Augenzeugen unter 09353/97410.

grr/Polizeiinspektion Karlstadt