Scheiben an Nilkheimer Bürgerzentrum beschädigt

Im Zeitraum von Dienstagabend, 18.00 Uhr, bis Mittwochvormittag, 11.30 Uhr, hatten die Täter Glasscheiben von Türen und Fenstern des Gebäudes am Mergenbaumplatz offenbar mutwillig beschädigt. Von den Verursachern fehlt bislang jede Spur. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt nun in der Sache.

Der Sachschaden dürfte sich auf mindestens 3.000 Euro belaufen.

Wer im fraglichen Zeitraum etwas beobachtet hat, das mit der Sachbeschädigung in Zusammenhang stehen könnte, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

Diebstahl aus Imbissstand in Aschaffenburg - Polizei ermittelt

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Von Dienstagabend bis Montagmorgen hat ein noch Unbekannter Waren aus einem Imbiss entwendet. Der Täter ist unerkannt entkommen. Daher bittet die Polizei nun auch um Hinweise von möglichen Zeugen.

Der Diebstahl muss sich nach bisherigen Erkenntnissen im Zeitraum zwischen Dienstagabend, 23.00 Uhr, und Mittwochmorgen, 09.30 Uhr, ereignet haben. Der Täter hatte sich Zutritt zu dem Gastronomiebetrieb verschafft, eine Holzbank beschädigt und Verzehrwaren im Wert von rund 80 Euro entwendet. Im Anschluss entkam er in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Einbrüche in Laufacher Bürogebäude - Zeugen gesucht

LAUFACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Von Dienstag auf Mittwoch sind bislang noch unbekannte Täter in zwei benachbarte Firmengebäude eingebrochen. Sie entwendeten Bargeld sowie Computer und entkamen mit ihrer Beute unerkannt. Die Polizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft dabei nun auch auf Zeugenhinweise. Die Einbrüche in der Hermann-Niggemann-Straße müssen sich nach derzeitigem Ermittlungsstand im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag, 17.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 07.00 Uhr, zugetragen haben.

Offenbar waren die Täter gewaltsam durch Fenster in die Gebäude eingedrungen, bevor sie im Inneren jeweils weitere Türen mit Gewalt beschädigten. Sie entwendeten im Anschluss Computer und Bargeld, bevor sie unerkannt entkommen konnten. Der Sachschaden, den die Einbrecher bei der Tatausführung anrichteten, dürfte sich nach ersten Schätzungen auf einen niedrigen vierstelligen Betrag belaufen. Deutlich darüber dürfte der genaue Wert des Diebesguts liegen, der wohl im niedrigen fünfstelligen Bereich anzusiedeln ist.

Um weitere Erkenntnisse zu erlangen, bitten die Ermittler der Polizei Aschaffenburg auch um Hinweise von möglichen Zeugen:

Wer hat von Dienstag auf Montag etwas beobachtet oder wahrgenommen, das mit den Einbrüchen in der Hermann-Niggemann-Straße in Zusammenhang stehen könnte?

Wer ist in diesem Bereich eventuell auf verdächtige Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug aufmerksam geworden?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten?

Zeugen werden dringend gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht auf Baumarktparkplatz in Schweinheim - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG-SCHWEINHEIM. Am Mittwoch wurde ein grauer Mercedes C220d in der Zeit von 10.00 Uhr bis 10.30 Uhr am rechten Heck offensichtlich von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Das Auto stand auf dem BAUHAUS-Parkplatz während des Einkaufs des Fahrers in der Kulmbacher Straße geparkt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro.

Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

dc/Meldungen der Polizei für Stadt und Kreis Aschaffenburg