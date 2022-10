Scheiben an Bagger in Aschaffenburg eingeschlagen - Zeugensuche

Hinweise von möglichen Zeugen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Reifen an Pkw und Anhänger zerstochen - Zeugen gesucht

GOLDBACH. Unbekannte haben in der letzten Woche an einem geparkten Daimler sowie einem Pkw-Anhänger die Reifen zerstochen und einen Sachschaden von rund 1.400 Euro hinterlassen. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg prüft einen Zusammenhang und hofft auf Zeugenhinweise.

Zwischen Donnerstag, 10:00 Uhr, und Freitag, 23:00 Uhr, hatte ein Unbekannter zunächst an einem Daimler in der Weinberghöhe drei Reifen zerstochen und die Felgen zerkratzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 900 Euro.

Im Zeitraum von Donnerstag, 16:00 Uhr, bis Dienstag, 13:00 Uhr wurden an einem in der Mollebuschalle / Ecke Ritterweg abgestellten Pkw-Anhänger ebenfalls alle vier Reifen zerstochen. In diesem Fall beträgt der Sachschaden rund 500 Euro.

Die Aschaffenburger Polizei hat in beiden Fällen ihre Ermittlungen aufgenommen und prüft nun auch, ob in beiden Fällen ein Tatzusammenhang besteht.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Geparkter Pkw angefahren - Zeugen gesucht

ALZENAU-HÖRSTEIN. Im Zeitraum von Sonntag, 18 Uhr, bis Dienstag, 17 Uhr, hat ein Unbekannter einen „Im Sand“ geparkten grauen Opel Insignia beschädigt und ist im Anschluss von der Unfallstelle geflüchtet. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.600 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.