Scheibe am Sulzbacher Jugendhaus beschädigt

Fahrten unter Alkohol und Drogeneinfluss

Kleinwallstadt, Elsenfeld und Niedernberg. Am Sonntag, um die Mitternachtsstunden, wurde in Kleinwallstadt ein Radfahrer durch eine Polizeistreife gesichtet, der in starken Schlangenlinien durch die Wallstraße fuhr. Der Radfahrer stand offensichtlich unter Betäubungsmitteleinfluss. Weiter wurde bei ihm eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. In Elsenfeld war der Fahrer eines E-Scooters in der Hauptstraße unterwegs, bei dem ein Atemtest einen Wert von umgerechnet 1,3 Promille aufwies. Bei beiden Fahrern wurde eine ärztliche Blutentnahme zu Beweiszwecken durchgeführt. Auf der Bundesstraße 469, Höhe Niedernberg, wurde bereits um 20 Uhr ein Polofahrer in Fahrtrichtung Aschaffenburg festgestellt, der eine Atemalkoholkonzentration vom umgerechnet 0,9 Promille aufwies.