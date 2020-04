Schaippach: Einbruch in Baucontainer

Aus dem Container wurden zwei Kaffeemaschinen und ein Kühlschrank entwendet. Der Beuteschaden wird auf ca. 400 Euro, der Sachschaden auf ca. 200 Euro geschätzt. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Sportheim beschmiert

Gemünden-Schaippach. Am Montagnachmittag wurde festgestellt, dass im Verlauf des vergangenen Wochenendes die Eingangstüre zum alten Sportheim mit einem Schriftzug beschmiert wurde. Hinweise auf einen Täter sind bislang nicht bekannt. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf den oder die bislang unbekannten Täter erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Verkehrsschild umgefahren

Rieneck. Am Montagvormittag gegen 10 Uhr befuhr der Fahrer eines Sattelzuges die Umgehungsstraße in Rieneck. Er wollte eigentlich Richtung Dürrhoffeld fahren, um abzuladen. Auf Höhe des Friedhofes bog er jedoch zunächst falsch in die Burgsinner Straße ein. Dort musste er dann wenden. Nachdem er bemerkt hatte, dass er das Ortsschild beschädigt hatte, verständigte er die Polizei. Der Schaden am umgeknickten Schild wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

xere/Polizei Gemünden