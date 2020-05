Schafe in Karlstadt machen Sonntagsausflug

Am Sonntag ging gegen 05:40 Uhr bei Polizei eine Mitteilung über eine Schafherde ein, welche sich auf der Bundesstraße 26 zwischen Wernfeld und Gambach bewegte. Es stellte sich heraus, dass die ca. 40 Tiere aus einer umzäunten Weide ausgebrochen waren und die Gegend erkundeten. Der verständigte Schafhalter konnte die Tiere zurücktreiben. Glücklicherweise kam es durch die Tiere auf der am Sonntagmorgen vom Verkehr nur schwach frequentierten Straße zu keinem Schaden.

Traktor entwendet

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde aus einer Scheune auf dem Gelände des Gartenmarktes Müllerklein, an der Eußenheimer Str. in Karlstadt, ein grüner Traktor der Marke Fend Typ FWA 186 S entwendet. Der Traktor hatte einen Wert von ca. 20000.- Euro. Zudem wurde bei dem Diebstahl das Metalltor zur Straße Am Hirschfeld mit massiver Gewalt aufgedrückt und beschädigt, wodurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000.- Euro entstand.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Diebstahl unter Tel.: 09353/97410.

Polizeiinspektion Karlstadt