Schäden an der neuen HafenlohrerTurnhalle

Nach Spurenlage dürften die Beschädigung durch Jugendliche verursacht worden sein, welche im dortigen Bereich beobachtet wurden. Der bislang ermittelte Schaden beträgt ca. 1000 Euro.





Dachrinne beschädigt

Esselbach, Lkr. Main-Spessart. Schaden in Höhe von 500 EUR verursachte am Donnerstag gegen 11 Uhr ein Lkw-Fahrer in der Hauptstraße mit seinem Fahrzeug-Gespann, als er beim Rangieren an der Dachrinne eines Wohnanwesens hängen blieb und diese hierbei beschädigte.





Wildunfälle am Wochenende im Dienstbereich der PI Marktheidenfeld

11.07.2020, 00.50 Uhr ST 2315 bei Kreuzwertheim: 1000.- EUR Sachschaden am Fahrzeug beim Zusammenstoß von einem Reh mit einem Auto

11.07.2020, 02.00 Uhr MSP 45 bei Karbach: Schadenshöhe nicht bekannt beim Zusammenstoß von einem Reh mit einem Auto

11.07.2020, 05.25 Uhr, MSP 31 bei Michelrieth: 500.- EUR Sachschaden am Fahrzeug beim Zusammenstoß von einem Fuchs mit einem Auto

Nach Diebstahl ermittelt

Kreuzwertheim, Lkr. Main-Spessart. Waren im Gesamtwert von 14 EUR entwendete am Freitag gegen 15.15 Uhr ein 22-jähriger Mann aus einem Drogerie-Markt in der Lengfurter Straße in Kreuzwertheim. Bei der Sichtung der Videoaufnahmen kam man dem jungen Mann auf die Schliche. Er wurde kurze Zeit später von der Polizei angetroffen – die entwendeten Artikel konnten bei der Durchsuchung der Person aufgefunden werden.