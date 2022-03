Schadensträchtiger Unfall durch Unaufmerksamkeit in Stockstadt

Der Fahrer eines Sattelzuggespanns parkte am Dienstag gegen 01:30 Uhr auf Höhe des Schwerverkehrsparkplatzes Stockstadt auf dem Seitenstreifen, um zu urinieren. Sein Sattelzug war hierbei unbeleuchtet. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein weiterer Laster-Fahrer die Nebenfahrbahn und kam hierbei aus Unachtsamkeit auf den Seitenstreifen. Dort kollidierte sein Gespann seitlich mit dem dort parkenden Sattelzug.

Bei dem Zusammenstoß wurden beide Auflieger über die gesamte Länge aufgerissen und die Ladung teilweise auf der Fahrbahn verteilt.

Der Unfallverursacher blieb unverletzt, während der Kraftfahrer im parkenden Lastwagen durch Prellungen leicht verletzt wurde und in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Durch den Verkehrsunfall entstand ein erhebliches Trümmerfeld, dessen Räumung und die Bergung der Unfallfahrzeuge mehrere Stunden in Anspruch nahm und die Sperrung der Nebenfahrbahn erforderlich machte. Die Absicherung übernahmen zunächst die Feuerwehren aus Stockstadt und Mainaschaff, anschließend die Autobahnmeisterei.

Der entstandene Sachschaden wird auf 155.000 Euro geschätzt.

Auto-Brand auf Höhe Goldbach

Nicht von langer Dauer war die Freude eines Gebrauchtwagen-Käufers über sein neues Fahrzeug. Der Erwerber eines Mercedes S350 war am Montagabend gegen 23:30 Uhr auf dem Weg vom Kaufort des Autos zu seinem Wohnort in Mittelfranken.

Kurz vor der Lärmschutzeinhausung Goldbach wurde er von anderen Verkehrsteilnehmern auf sein qualmendes Fahrzeug aufmerksam gemacht. Er schaffte es nicht mehr an der Anschlussstelle Goldbach abzufahren, da sein Auto in Flammen aufging und in Vollbrand geriet. Der 39-jährige Autofahrer konnte glücklicherweise zuvor unverletzt aussteigen und sich in Sicherheit bringen.

Zunächst wurden beide Fahrtrichtungen der Einhausung durch Beschrankung und Beschilderung gesperrt. Die Fahrtrichtung Frankfurt wurde nach 20 Minuten wieder freigegeben. Die Richtungsfahrbahn Würzburg blieb bis zur Löschung und Abschleppung des Wracks für circa 2 Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Aschaffenburg Ost ausgeleitet.

Am Einsatz beteiligt waren die Feuerwehren aus Waldaschaff, Goldbach und Hösbach. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Unser Reporter Ralf Hettler berichtete

stru/Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach