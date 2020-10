Schaden an Bushaltestelle in Schwebenried

Karlburg, Lkr. Main-Spessart. Am Donnerstag wurde zwischen 06:00 Uhr und 08:45 Uhr ein grauer Pkw Hyundai, der in Karlburg in der Straße Hinterm Altdorf geparkt war, durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. An dem Hyundai wurden dabei der Radlauf vorne links eingedrückt und der Stoßfänger beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um eine Regulierung des entstandenen Schadens in Höhe von ca. 400.- zu kümmern.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu der Sachbeschädigung in Schwebenried und zu der Unfallflucht in Karlburg unter Tel.: 09353/97410.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt