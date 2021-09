Schaafheim-Mosbach: Vier Reifen von grauen Skoda Fabia zerstochen

Die Dieburger Polizei (K41) hat ein Verfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet und nimmt unter der Rufnummer 06071/9656-0 sachdienliche Hinweise zu dem Täter oder den Tätern entgegen. Die Tatzeit wird zwischen Samstag (11.9.), 21.30 Uhr und Sonntagmorgen (12.9.), 7.30 Uhr eingegrenzt. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 450 Euro.

Dieburg: Versuchter Einbruch in Bürogebäude von Hühnerfarm

Dieburg (ots) - Nach dem versuchten Einbruch noch unbekannter Täter in das Bürogebäude einer Hühnerfarm in der Darmstädter Straße hat die Polizei Dieburg die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Die Beamten des Kommissariats 41 grenzen ersten Ermittlungen zufolge die Tatzeit zwischen Freitagabend (10.9.) und Samstagmorgen (11.9.) ein. Bei ihrem, glücklicherweise vergeblichen, kriminellen Vorhaben in die Räume des Gebäudes zu gelangen, beschädigten die Täter die Eingangstür sowie mehrere Jalousien. Der Schaden wird derzeit auf mindestens 1000 Euro beziffert. Unter der Rufnummer 06071/9656-0 ist die Erreichbarkeit der ermittelnden Beamten

gegeben.

dc/Meldungen der Polizei Südhessen