Schaafheim: Auto überschlägt sich - zwei Verletzte

Ein Wage ist aus bislang ungeklärter Ursache in Fahrtrichtung Schaafheim von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich in der Folge überschlagen. Das Fahrzeug kam auf dem Dach zum Liegen. Der 24-jährige Fahrer aus Münster

(Hessen) und seine 18-jährige Mitfahrerin aus Speyer wurden hierbei verletzt. Durch den Rettungsdienst wurden beide Insassen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Das Auto musste durch einen Abschleppdienst geborgen und die Fahrbahn gereinigt werden. Hierzu war die Kreisstraße für die Dauer von 1,5 Stunden voll gesperrt. Vor Ort war der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Hergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Dieburg unter Tel. 06071/9656-0 zu melden.

mkl/Polizei Südhessen