Verkehrszeichen übersehen in Daxberg

Hierbei übersah er ein Verkehrszeichen und beschädigte dieses. Es entstand ein Unfallschaden von circa 50 Euro. Der Fahrer dürfte den Verkehrsunfall nicht bemerkt haben und fuhr davon, während ein Zeuge den Vorfall beobachten konnte.

Zeuge beobachtet Unfallflucht : Schöllkrippen

Gegen 10.30 Uhr konnte ein Zeuge beobachten, wie die Fahrerin eines Mercedes auf einem Parkplatz in der Aschaffenburger Straße ausparkte. Hierbei blieb sie an einem geparkten BMW hängen und verursachte einen Schaden an der Stoßstange von circa 300 Euro. Sie schaute sich anschließend den Schaden an und verließ den Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

An geparktem Auto hängen geblieben: Hörstein

In der Hauptstraße parkte der Fahrer eines Pkw Suzuki rückwärts aus und übersah dabei einen Pkw Opel, der ordnungsgemäß gegenüber der Hofeinfahrt geparkt war. Es entstand ein Sachschaden von circa 2000 Euro.

Bei Kontrolle Drogen gefunden: Kahl

Bei einer Personenkontrolle am Bahnhofsplatz um zwei Uhr, konnten eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden. Den 22-jährigen Mann erwartet nun eine Strafanzeige.