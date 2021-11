Sattelzuggespann in misslicher Lage

Am Mittwoch gegen 17 Uhr fuhr ein 57-jähriger Mann mit seinem Sattelzuggespann von Wiesthal in Richtung Neuhütten. Auf der nicht allzu breiten Straße kam sein Gefährt nach rechts auf den Seitenstreifen. Die Sattelzugmaschine versank mit dem vorderen rechten Rad im Straßengraben und kam dadurch in Schräglage. Das führte dazu, dass die Hinterachse der Sattelzugmaschine etwas in der Luft hing und keine Traktion mehr hatte. Der Sattelzug konnte aus eigener Kraft nicht mehr aus dem Straßengraben fahren. Es benötigte schweres Abschleppgerät, um den Sattelzug wieder auf die Fahrbahn zu ziehen. Während der Bergung musste die Staatsstraße für rund 30 Minuten vollständig gesperrt werden. Am Sattelzug und im Straßengraben entstand nur geringfügiger Schaden.

Wildunfall : Pkw fährt in eine Rotte Wildschweine

Lohr. Am Mittwoch, kurz nach 22 Uhr, querte eine Rotte Wildschweine die Staatsstraße zwischen Lohr und Steinbach. Der 52-jährige Fahrer eines Audi konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste drei Tiere aus der Rotte. Eine Wildsau überlebte den Anstoß nicht und wurde getötet. Zwei andere Tiere flüchteten in den Wald. Eine Suche führte nicht zum Auffinden der flüchtigen Tiere. Am Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 4500 Euro.

Polizei Lohr/mm