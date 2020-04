Sattelzug verursacht Unfall auf A3 - Fahrer flüchtet anschließend

Am Donnerstag befuhr ein bislang unbekannter roter Sattelzug mit rotem Auflieger und tschechischem Kennzeichen die A3 in Fahrtrichtung Würzburg. Gegen 18:15 Uhr kam dieser Sattelzug, etwa auf Höhe von Aschaffenburg, aus unbekannten Gründen von der rechten der drei Fahrspuren auf die mittlere Spur ab. Der Fahrer bemerkte offenbar kurz daraufhin seinen Fehler und steuerte sein Fahrzeug zurück auf die rechte Spur. Ein, zu dieser Zeit auf der mittleren Spur fahrender 42-Jähriger musste, um einen Zusammenstoß seines Wagens mit dem Sattelzug zu vermeiden, seinerseits nach links ausweichen. Hierbei kam es allerdings zu einer seitlichen Berührung seines Fahrzeugs mit einem Jaguar, der parallel auf der linken Spur fuhr. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 25.000 Euro, die Fahrer blieben unverletzt. Der Fahrer des roten Sattelzuges setzte seine Fahrt, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern, fort.

Wer den Vorfall beobachtet hat und sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und dem geflüchteten Sattelzug machen kann, wird gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter der Telefonnummer 06021/857-2411 zu melden.

Zu schnell und ohne Führerschein auf Autobahn 3 unterwegs

Marktheidenfeld Am Donnerstag stellten Beamten der Verkehrspolizei einen BMW X5 fest, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit einen Baustellenbereich auf der A3 bei Marktheidenfeld befuhr. Mit ca. 130 Km/h statt der erlaubten 80 km/h raste der 24-Jährige Fahrer aus dem Kreis Darmstadt durch die Baustelle. Bei der anschließenden Kontrolle wurde zudem festgestellt, dass dem Herrn bereits durch die zuständige Fahrerlaubnisbehörde seine Fahrerlaubnis erzogen wurde. Dem Mann wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt, ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit.

dc/Meldungen der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach