Sattelzug verliert Hackschnitzel bei Partenstein - Auto beschädigt

Gegen 15:30 Uhr verlor am Dienstagnachmittag ein Sattelzug auf Grund eines technischen Defekts auf der Staatsstraße 2317 mehrere Hackschnitzel, die sich über die gesamte Fahrbahn verteilten. Die Reinigung der Fahrbahn erfolgte durch die Straßenmeisterei Lohr am Main. Durch die herumliegenden Hackschnitzel wurde ein PKW beschädigt. Der Verursacher konnte gefunden werden.

Zwei berausche Fahrer in Lohr

Lohr am Main, Lkr. Main-Spessart. Am späten Dienstagvormittag wurde ein 46-jähriger Mofa-Fahrer durch eine Polizeistreife ohne Helm auf der Westtangente fahrend festgestellt und in der Ignatius-Taschner-Straße einer Kontrolle zugeführt. Im Zuge der Kontrolle gab es bei dem Mann drogentypische Auffälligkeiten, die auf einen vorangegangenen Drogenkonsum hindeuten könnten. Ein freiwillig durchgeführter Urintest schlug positiv auf Amphetamin an. Aus diesem Grund wurde durch die eingesetzten Beamten eine Blutentnahme angeordnet und im Klinikum Main-Spessart in Lohr am Main durchgeführt. Ferner händigte der Fahrzeugführer freiwillig eine geringe Menge Amphetamin aus. Die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden. Es erwarten ihm nun mehrere Anzeigen, da sowohl der Besitz von Betäubungsmitteln, als auch das Führen eines Kraftfahrzeuges unter Betäubungsmitteleinfluss verboten sind.

Lohr am Main, Rodenbach,Lkr. Main-Spessart. Am frühen Dienstagnachmittag konnte erneut eine Fahrzeugführerin einer Kontrolle zugeführt werden bei der der begründete Verdacht bestand, dass die 38-jährige einen wagen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Als diese kontrolliert wurde zeigte diese drogentypische Auffälligkeiten und auch hier zeigte ein freiwillig durchgeführter Drogentest ein positives Ergebnis auf THC und Amphetamin. Die 38-jährige musst sich einer Blutentnahme im Klinikum Main-Spessart unterziehen. Ihre Weiterfahrt wurde unterbunden. Sie erwartet nun eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz.

dc/Polizei Lohr