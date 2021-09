Sattelzug steckt in Laudenbach fest  Wohnviertel abgeschnitten

Gegen 6 Uhr war der mit Bauteilen beladene Sattelzug von der Obernburger Straße in die Schifferstraße abgebogen, um die Baustelle des Kindergartens anzufahren. In der engen Abzweigung geriet der Auflieger des Sattelzugs auf nassem Asphalt ins Rutschen und blockierte das Gespann so, dass der Sattelzug weder vor noch zurück fahren konnte.

Sattelzug blockiert Wohngebiet in Laudenbach

Damit war für die Bewohner der Schifferstraße und der Giebelwege auch die Zufahrt zur Obernburger Straße dicht.

Ein Spezialunternehmen mit Kranwagen musste anrücken, um den Havaristen in Millimeterarbeiter wieder so auf die Straße zu setzen, dass dieser zur Baustelle weiterfahren konnte. Verletzt wurde bei dem Manöver niemand, lediglich eine Sandsteinmauer an einem Nachbargrundstück wurde leicht beschädigt. Während der Bergungsarbeiten war auch die Obernburger Straße an der Abzweigung zur Schifferstraße für rund zwei Stunden gesperrt.

Gegen 10 Uhr war der Sattelzug wieder fahrbereit und die Bewohner des Wohnviertels konnten wieder ihrer Wege fahren.

Ralf Hettler