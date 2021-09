Kurz nach 9.30 Uhr hatte einen Sattelzug wegen einer Panne auf dem Seitenstreifen der A3 gestanden. Ein Sattelzugfahrer, der in Richtung Frankfurt unterwegs war, erkannte wegen eines vorausfahrenden Lastwagens die Situation zu spät und bleib mit der rechten Fahrzeugseite am Auflieger des Pannen-Lastwagens hängen und riss die komplette Plane des stehenden Sattelzuges auf.

Durch herumfliegende Trümmerteile wurde dabei ein vorbeifahrendes Auto beschädigt. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.

Die Verkehrspolizei leitete die beiden im Unfall verwickelten Sattelzüge zum nächstgelegenen Parkplatz, wo sich Serviceteams um die beschädigten Fahrzeuge kümmern können.

Der Unfall führte zu einer kurzen Vollsperrung der A3 in Richtung Frankfurt, was einen langen Stau zur Folge hatte. Nachdem zuerst eine Fahrspur wieder freigegeben werden konnte, ist die A3 in Richtung Frankfurt seit etwa 11 Uhr wieder geräumt.

Ralf Hettler