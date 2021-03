Sattelzug schrammt Leitplanke an B8 - Aufmerksamer Zeuge meldet Unfallflucht

Ein aufmerksamer Zeuge meldete eine Unfallflucht am Sonntag, gegen 11:15 Uhr. Der Fahrer eines spanischen Sattelzugs rangierte am Parkplatz der Bundesstraße 8 zwischen Marktheidenfeld und Eichenfürst. Hierbei wurde mit dem Sattelanhänger die dortige Leitplanke touchiert und auf einer Länge von etwa fünf Metern verkratzt und verbogen. Nach dem Rangieren verließ der Sattelzug den Parkplatz wieder und fuhr in Richtung BAB 3. Eine sofort informierte Polizeistreife konnte den Lastwagen nicht mehr ausfindig machen. Die Ermittlungen werden nun über die Halterfirma geführt.

Lichterkette setzt Sitzpolster in Brand

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Zu einem Kleinbrand in einem Garten in der Spessartstraße kam es am Sonntag, gegen 22:45 Uhr. Vermutlich hatte ein technischer Defekt an einer Lichterkette dazu geführt, dass sie in Brand geriet. Das Feuer griff anschließend auf Sitzpolster und eine Plastikkiste über. Der Besitzer des Gartens bemerkte den Brand so rechtzeitig, dass er ihn selbst löschen konnte, bevor die bereits verständigte Feuerwehr und die Polizei eintrafen. Der Sachschaden wird mit etwa 100 € angegeben.

Schule in Marktheidenfeld besprüht

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Im Laufe des vergangenen Wochenendes verunstaltete ein bislang Unbekannter die Seitenwand der Mittelschule. An einer Wand zur Straße „Am Maradies" wurde mit schwarzer Farbe ein kyrillisches Wort, das übersetzt „Bandit" bedeutet, aufgesprüht. Der Schaden beläuft sich auf ca. 300 €. Die Polizei Marktheidenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 09391/9841-0.

dc/Meldungend er Polizei Marktheidenfeld