Sattelzug schleudert Auto auf A3 in die Mittelleitplanke

Schließlich konnten beide Fahrzeugführer unverletzt ihre Fahrzeuge am Pannenstreifen zum Stehen bringen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt ca. 11.000 Euro. Geplatzter Reifen sorgt für Vollsperrung im Tunnel Hösbach Hösbach, Kreis Aschaffenburg. Am Mittwoch befuhr ein 47-Jähriger mit seinem Sattelzug die A3 in Richtung Würzburg, als gegen 21 Uhr in der Autobahneinhausung Hösach ein Reifen seines Zuges platzte. Zwei nachfolgende Pkw-Fahrer konnten den Reifenteilen nicht mehr rechtzeitig ausweichen und erfassten diese. Hierdurch entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro. Zwecks Fahrbahnreinigung musste die A3 für rund 10 Minuten komplett für den Verkehr gesperrt werden.

Ohne Führerschein auf A3 unterwegs

Sailauf, Kreis Aschaffenburg. Am Mittwoch wurde gegen 08:30 Uhr ein 42-Jähriger als Fahrer eines Kleintransporter-Anhänger-Gespanns auf der A3 in Richtung Frankfurt angehalten und kontrolliert. Hierbei konnte der Mann keinen Führerschein vorzeigen, da er diesen nach eigenen Angaben zuvor verloren hätte. Eine Überprüfung ergab allerdings, dass dem Herrn die Fahrerlaubnis amtlich entzogen wurde. Aufgrund dessen wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt, gegen ihn ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Zudem musste er für die zu erwartenden Strafe eine Sicherheit hinterlegen.

Auto mit gefälschten Kennzeichen angehalten - Fahrer mit Haftbefehl gesucht

Waldaschaff, Kreis Aschaffenburg. Bei der Kontrolle eines Pkw VW mit niederländischen Ausfuhrkennzeichen stellten die Beamten auf der A3 in Richtung Würzburg am Mittwoch gegen 23:30 Uhr Unregelmäßigkeiten fest. Eine genaue Überprüfung ergab dann, dass die niederländischen Kennzeichen, wie auch die vorgezeigte Versicherungsbescheinigung komplett gefälscht waren und das Fahrzeug nicht für den Straßenverkehr zugelassen war. Zudem bestand, wie sich herausstellte, gegen den 32-jährigen Fahrer ein aktueller Haftbefehl wegen Fälschung beweiserheblicher Daten, weshalb der Mann zunächst vorläufig festgenommen wurde. Gegen den Herrn wurde daraufhin unter anderem ein Verfahren wegen Urkundenfälschung und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Seine Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt konnte der Mann schließlich durch Zahlung einer festgelegten Strafe verhindern. Er durfte nach erfolgter Sachbearbeitung die Dienststelle wieder verlassen.

Tank aufgebrochen und Diesel gestohlen- Zeugen gesucht

Esselbach, Kreis Main-Spessart. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag parkte ein 27-jähriger Kraftfahrer seinen Sattelzug auf dem Parkplatz Kohlsberg Nord, auf der A3 in Richtung Frankfurt, um hier seine Ruhezeit einzubringen. In der Zeit zwischen 00:00 Uhr und 05:10 Uhr brach denn ein Unbekannter die verschlossenen Tankdeckel der Sattelzugmaschine auf und entwendete ca. 600 Liter Diesel im Wert von ca. 700 Euro ab.

Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Feststellungen am Parkplatz Kohlsberg Nord gemacht haben, werden geben sich unter der Telefonnummer 06021/857-2411 bei der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach zu melden.

dc/Meldungen der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach