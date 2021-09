Sattelzug rammt Pannen-Wohnmobil auf A3-Standstreifen - 81-Jähriger schwer verletzt

Der Fahrer eines Sattelzuggespanns befuhr den rechten Fahrstreifen in Richtung Frankfurt. Auf dem dortigen Seitenstreifen befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits ein Wohnmobil mit einer Reifenpanne. Der Lkw-Fahrer geriet aus Unachtsamkeit zu weit nach rechts und streifte mit seiner rechten Front die linke Seite des Wohnmobils. Dieses wurde linksseitig komplett aufgerissen. Der Lkw geriet anschließend ins Schleudern und überfuhr die rechte Außenleitplanke auf einer Länge von etwa 75 Metern, bis er in der Böschung zum Stehen kam.

In dem Wohnmobil befand sich zum Unfallzeitpunkt dessen Fahrer, um einen Pannenservice zu kontaktieren. Der 81-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Seine Mitfahrerin stand einige Meter entfernt an der Notrufsäule und wurde in der Folge leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Die Autobahn musste für die Bergungsmaßnahmen und zur Reinigung für rund 1,5 Stunden komplett gesperrt werden, was mehrere Kilometer Rückstau verursachte. Ebenfalls vor Ort waren die Autobahnmeisterei und die Feuerwehren aus Marktheidenfeld, Esselbach und Altfeld. Die komplizierten Bergungsarbeiten mit Hilfe von Schwerlastkränen zogen sich bis zum frühen Dienstagmorgen hin. Während dieser Zeit war die Autobahn immer nur in Teilen befahrbar oder musste zeitweise erneut gesperrt werden.

An den verunfallten Fahrzeugen sowie der Leitplanke entstand Sachschaden in Höhe von rund 93000 Euro.

Unter Drogen-Einfluss

Aschaffenburg-Nilkheim. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Montag um 21.45 Uhr stellten Beamte der Verkehrspolizei bei einem Mercedes-Fahrer drogentypische Auffälligkeiten fest. Bei dem 41-Jährigen wurde zur Beweissicherung eine Blutentnahme durchgeführt. Seine Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden.

mkl/VPI Aschaffenburg-Hösbach