Sattelzug in falscher Richtung auf B469 in Niedernberg unterwegs

Der Fahrer eines Sattelzuges, der von Walldürn Richtung Hessen, BAB45 nach gießen unterwegs war, war im Bereich der Baustelle auf der B469 von der Richtungsfahrbahn nach Aschaffenburg auf die Miltenberger Richtungsfahrbahn gewechselt und dort als Falschfahrer Richtung Norden weitergefahren.

Der Sattelzugfahrer konnte von einer Aschaffenburger Polizeistreife im Baustellenbereich gestoppt werden und wieder auf den rechten Weg gelotst werden. Der auswärtige Kraftfahrer hatte seinen Fehler schon erkannt und war mit Warnblinkanlage langsam Richtung Norden auf der falschen Fahrbahn weiter gefahren.

Aufgrund des geringen Fahrzeugaufkommens blieb die Falschfahrt ohne Unfallfolgen. Gefährdungen wurden hier nicht gemeldet.

Kaugummi/-Spielzeugautomat entsorgt: Mömlingen

Ein Kaugummiautomat ist vermutlich im Bereich Mömlingen von seinem Standort entwendet, aufgebrochen und danach entorgt worden. Passanten haben dies am Sonntag Nachmittag bei der Polizeiinspektion Obernburg gemeldet.

Sie fanden den roten Automaten im Bereich Kühtrieb im Bachlauf der Mömling. Die unbekannten Täter haben das Münzgeld mitgehen lassen und den aufgebrochenen Automaten, in dem sich noch Flummis befanden, in den Bach geworfen. Mangels Kennzeichnung konnte bisher noch kein Geschädigter ermittelt werden, wo genau der Automat angebracht war, ist ebenfalls noch unklar.

Im Baustellenbereich in Warnbake gefahren: Obernburg

Ein Großwallstädter ist am Dienstag früh gegen 00.10 Uhr auf der B469 in Fahrtrichtung Miltenberg, Höhe Obernburg Mitte, in eine Bake gefahren. Die Bake, welche den linken Fahrstreifen abgrenzte, war seitlich verdreht worden und ragte in den rechten Fahrstreifen hinein. Der Fordfahrer streifte die Bake mit seiner linken Fahrzeugseite. Hierbei wurde das Fahrzeug im Frontbereich beschädigt.

Eine Polizeistreife, die im Baustellenbereich gerade eine vom Wind verwehte Bake aufgestellt hatte, kam zu dem Unfall hinzu und sicherte den verunfallten Ford ab.

In Baustellenfahrzeuge auf B469 gerutscht: Obernburg

Eine Elsenfelderin ist am Montag Mittag gegen 11.50 beim Auffahren auf die B469 mit ihrem Auto in zwei Baustellenfahrzeuge gerutscht.

Die BMW-Fahrerin war von der Mainbrücke kommend Richtung Miltenberg auf die B469 aufgefahren. In der Rechtskurve der Auffahrt verlor die BMW-Fahrerin vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und rutschte über die einspurige Fahrbahn (Baustellenbereich) in zwei Baustellenfahrzeuge, die sich auf der gesperrten linken Fahrbahn der B 469 befanden. Weiterhin wurde eine Begrenzungsbake überfahren. Insgesamt entstand hier Sachschaden von ca. 7000 Euro.

Auf Waldweg gestürzt: Wörth

Zu einem gestürzten Radfahrer sind die Helfer von BRK und Polizei am Montag früh in den Wörther Wald gerufen worden. Im Bereich der Gemarkung Habrichsweg war ein 54-Jähriger mit seinem Mountainbike unterwegs gewesen. Der Radler war gestürzt, nachdem er Probleme beim Lenken bekommen hatte. Er verletzte sich im Hüftbereich und wurde von den Sanitätern ins Erlenbacher Klinikum verbracht. Dank eines getragenen Fahrradhelmes, der beim Sturz zwar beschädigt wurde, konnten Kopfverletzungen beim Sturz verhindert werden.