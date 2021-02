Sattelzug-Fahrer richtet in Alzenau erheblichen Flurschaden an

Aufgrund der Schneedecke hatte der Fahrer nicht realisiert, dass die Fläche unbefestigt war. Der Schaden an der Grünfläche wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Fehler beim Rangieren

Alzenau-Hörstein, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Verkehrsunfall im Industriegebiet Alzenau Süd entstand am frühen Mittwochmorgen ein Schaden von 2.500 Euro. Um 01 Uhr war der 26-jährige Fahrer eines Sattelzugs beim Rangieren gegen einen Stromverteilerkasten und einen Metallzaun gefahren.

Mömbris-Schimborn, Lkr. Aschaffenburg. Ein 31-jähriger Ford-Fahrer erfasste am Dienstagabend um 18 Uhr zwischen Kaltenberg und Schimborn ein Reh. Dabei entstand an dem Pkw ein Schaden von 400 Euro.

In Kleinkahl Im Graben gelandet

Kleinkahl, Lkr. Aschaffenburg. Witterungsbedingt landete ein 42-jähriger Seat-Fahrer am Dienstagmorgen auf der Kreisstraße AB 20 bei Kleinkahl im Graben. Gegen 10 Uhr fuhr der Mann mit seinem Pkw von Edelbach in Richtung Engländerhochstraße. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er auf der schneeglatten Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab. Er überfuhr dabei zwei Leitpfosten und kam im Graben zum Stehen. Fazit: 3000 Schaden am Pkw und 100 Euro an den Leitpfosten. Der Fahrer blieb unverletzt.

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Auf dem Verbindungsweg zwischen Michelbach und Alzenau kam ein E-Bike-Fahrer am Dienstagmorgen zu Fall. Der 38-jährige Mann fuhr um 07.30 Uhr in Richtung Alzenau. Auf Höhe des dortigen Reiterhofs kam er bei Schnee- und Eisglätte ins Rutschen und stürzte. Beim Versuch sich mit dem rechten Fuß abzustürzen, zog er sich eine Verletzung am rechten Knöchel zu. Nach der Erstbehandlung brachte ihn der Rettungsdienst zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus nach Wasserlos.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau