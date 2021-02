Sattelzug fährt an Eisenbahnbrücke in Hösbach-Bahnhof - Straße kurzzeitg gesperrt

Der Mann kam aus Richtung Hösbach und befuhr die Staatsstraße 2307 in Richtung Hösbach-Bahnhof. Da die Maximalhöhe der Bahnbrücke 3,70 Meter beträgt, blieb das Gespann mit dem Auflieger leicht an der Oberkante der Unterführung hängen. Dabei wurde die Statik der Brücke nicht beeinträchtigt. An dem Auflieger entstand ein Sachschaden im niedrigen, dreistelligen Bereich. Während der Unfallaufnahme musste die Strecke kurzzeitig gesperrt werden. Der Fahrer wurde durch die Polizei vor Ort verwarnt.

Audi auf Parkplatz vorm Supermarkt angefahren

Aschaffenburg. Am Samstagnachmittag, zwischen 16 und 18 Uhr, wurde auf dem oberen Parkdeck des Supermarktes in der Würzburger Straße 144 ein orange-farbener Audi beschädigt. Der Halter musste nach seinem Einkauf feststellen, dass die linke Flanke seines Fahrzeugs stark beschädigt wurde. Augenscheinlich stieß ein anderer Verkehrsteilnehmer gegen den Geparkten und flüchtete. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht.

Zeugen, die Hinweise zu dem o.g. Unfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer: 06021/857-0 in Verbindung zu setzen.

Wer hat den Corsa beschädigt?

Aschaffenburg. Am Samstag wurden an einem geparkten Opel Corsa in der Mittelstraße 32 der rechte Außenspiegel und die Radkappe des rechten Vorderrades entwendet. Der 47-jährige Halter konnte den Schaden gegen 13 Uhr feststellen. Zuvor parkte er den Wagen gegen 11 Uhr an der genannten Örtlichkeit. Der Schaden beläuft sich auf einen niedrigen, dreistelligen Betrag. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.Zeugen, die Hinweise zu dem o.g. Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer: 06021/857-0 in Verbindung zu setzen.

mkl/Polizei Aschaffenburg