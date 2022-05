In einer engen Kurve touchierte er einen am rechten Fahrbahnrand parkenden VW Crafter, sowie eine Grundstücksmauer auf der linken Seite. Seine Fahrt setzte er unbeirrt fort. Zeugen konnten erkennen, dass es sich um eine polnische Zulassung handelte und dass es sich bei der Zugmaschine um einen DAF handelte. Der Unfallschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Miltenberg zu melden.