Sattelauflieger macht sich in Alzenau selbstständig

Bei einem Verkehrsunfall im Industriegebiet Alzenau Süd entstand am Montagmorgen ein Schaden von 3.000 Euro. Um 09 Uhr fuhr ein 53-jähriger Mann mit seinem Sattelzug mit Auflieger auf der A Straße im Industriegebiet. In einer Linkskurve verlor er seinen Sattelauflieger, der offenbar nicht ordnungsgemäß gesichert war. Der Sattelauflieger landete an einem Laternenmast, der dadurch umgedrückt wurde. Dieser musste durch den verständigten Energieversorger gesichert werden.

In Alzenau wurde zwischen Sonntagnachmittag und Montagnachmittag ein Auto der Marke Subaru von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Subaru war in der Hanauer Straße abgestellt. Der Unfallverursacher flüchtete und hinterließ an dem Subaru einen Schaden im Bereich der hinteren Stoßstange von 1.000 Euro. Die Alzenauer Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Entlaufenes Pferd kollidiert mit Auto in Geiselbach

Mehrere Pferde konnten am Montag aus einer Koppel bei Geiselbach entlaufen. Ein 59-jähriger Autofahrer kollidierte gegen 05.30 Uhr auf der Staatsstraße 2306 mit einem Pferd. Das Tier blieb bei dem Unfall unverletzt, an dem Pkw entstanden mehrere Dellen auf der linken Seite, außerdem ging die hintere linke Scheibe zu Bruch. Der Sachschaden beträgt um 1.000 Euro Schaden.

Wildschutzzaun mutwillig beschädigt in Alzenau-Albstadt

Ein Wildschutzzaun wurde am Montag im Wald östlich von Albstadt von einem Unbekannten vorsätzlich beschädigt. Die Tatzeit lässt sich nicht genau eingrenzen. Der Schaden wird auf 100 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

