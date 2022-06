Sattelauflieger in Alzenau beschädigt

ARCHIV - Polizeibeamte trainieren am 18.06.2015 auf dem Gelände des Fahrtrainingszentrums der hessischen Polizei bei Hünstetten (Hessen) das Fahren und Bremsen auf nasser Fahrbahn. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Die Täter schlitzten die Plane auf und besprühten sie mit schwarzem Lack. Der Sachschaden summiert sich auf 2.000 Euro.

Quad-Fahrer gestürzt

Krombach. Am Montagnachmittag ist ein 48-jähriger Quad-Fahrer bei einem Verkehrsunfall von seinem Fahrzeug gefallen und hat sich dabei leicht verletzt. Auf der Hauptstraße kam ihm ein beiges Autos entgegen, das an geparkten Fahrzeugen vorbeifuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste er stark abbremsen. Dabei überschlug sich das Quad und der Fahrer stürzte zu Boden. Das unbekannte Auto fuhr an dem Gestürzten vorbei und verschwand. Der Quad-Fahrer zog sich bei dem Sturz diverse Prellungen zu.

Polizei Alzenau/joma