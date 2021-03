Laut Polizei sprayte der Unbekannte in der Zeit von Sonntagnachmittag, 16 Uhr, bis Montagvormittag, 11 Uhr, mit blauer Farbe mehrere Graffitis an der Mauer in der Straße "Knackenberg". Beamte schätzen den Sachschaden auf mehrere hundert Euro.

Hinweise auf den Graffiti-"Künstler" nimmt das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342/91890 entgegen.

Polizei Heilbronn/kick