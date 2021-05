Salzsäure in Rasthof bei Wertheim ausgelaufen

Gegen 0.30 Uhr bemerkte eine Frau, dass es im Bereich parkender Lkw beißend roch. Daraufhin verständigte sie den Notruf. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellten diese fest, dass eine unbekannte Flüssigkeit aus einem zu dieser Zeit unbekannten Laster ausgetreten war.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte ein Tanklaster einer deutschen Spedition festgestellt werden. In diesem Lkw war noch eine Restmenge von circa sieben bis zehn Liter der Salzsäure in dem Tank, die aus bislang ungeklärten Gründen auf dem Rasthof bei Wertheim austrat. Ob ein technischer Defekt die Ursache dafür war, ist Bestandteil der Ermittlungen. Der Tanklaster war zum Einsatzzeitpunkt schon wieder unterwegs und konnte auf einem Autobahnrasthof in Österreich durch die dortige Polizei überprüft werden. Insgesamt 13 abgestellte Lkw mit ihren Fahrern und Fahrerinnen wurden in der Nacht von der Polizei von dem Rasthof bei Wertheim geleitet.

Das Erdreich in das die Säure gelaufen ist, wird nun abgetragen. Durch die Dämpfe der Säure wurde die Frau und zwei Polizeibeamte verletzt. Sie mussten anschließend im Krankenhaus behandelt werden.

Einbruch in Wohnhaus

Wertheim-Höhefeld. Einbrecher verschafften sich am Donnerstag unbemerkt Zutritt zu einem Wohnhaus in Wertheim-Höhefeld. Zwischen 12 Uhr und 17 Uhr begaben sich die Unbekannten zu dem Gebäude im Gamburger Weg und öffneten gewaltsam eine Terrassentür. Im Inneren durchwühlten sie das Inventar nach Wertgegenständen und wurden fündig- Die Täter entwendeten unter anderem Schmuck und elektronische Geräte.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Zeugen, die sachdienliche Angeben zu dem Einbruch machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

vd/Polizei Heilbronn