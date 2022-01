Salat nicht gesichert: Unfall in Aschaffenburg

Beim Abbiegen in die Hockstraße geriet der Salatkopf ins Rutschen, wodurch die 53-jährige Seat-Fahrerin abgelenkt war. Dabei vernachlässigte sie das Einlenken und prallte während dem Abbiegevorgang frontal gegen einen am Straßenrand geparkten Kleintransporter. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von jeweils 2.000 Euro.

Roller umgefahren und geflüchtet

Schweinheim. Im Tatzeitraum zwischen dem 31. Dezember und dem 12. Januar fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Motorroller in der Heimstraße um, sodass dieser umkippte und beschädigt wurde. Der Unfallverursacher hat sich seitdem nicht zu erkennen gegeben. Der verursachte Schaden am Roller beläuft sich auf etwa 150 Euro.

Polizei hält berauschten Autofahrer an

Damm. Am Sonntag um kurz vor Mitternacht hatte eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg einen 21-jährigen Renault-Fahrer in der Schillerstraße im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Während der Kontrolle zeigte der junge Mann drogentypische Auffälligkeiten. Aufgrund des Verdachts eines zeitnahen Drogenkonsums wurde die Weiterfahrt untersagt und der Verkehrsteilnehmer musste die Streifenbeamten für eine Blutentnahme auf die Dienststelle nach Nilkheim begleiten.

Gestohlenes Fahrrad gefunden - Täter weiterhin unbekannt

Österreicher Kolonie. Ein aufmerksamer Bürger fand am Sonntagnachmittag ein herrenloses Fahrrad in der Deutschen Straße im Bereich der Schrebergärten und verständigte die Polizei. Bei der Überprüfung des Rades wurde festgestellt, dass es in der Nacht von Freitag auf Samstag aus dem Hof eines Mehrfamilienhauses in der Holsteiner Straße entwendet wurde. Wer das Fahrrad dort entwendet hatte ist aber weiterhin unbekannt.

vd/Polizei Aschaffenburg